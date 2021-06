Sytuacja na lubuskich drogach. Uwaga kierowcy, tutaj występują utrudnienia w ruchu. Roboty drogowe, ograniczenia prędkości

- To właśnie niedostosowanie prędkości do warunków na drodze wciąż jest najczęstszą przyczyną wypadków i kolizji. Bacznie obserwowane będzie zachowanie kierowców na drodze, sposób, w jaki przewożą pasażerów – czy mają zapięte pasy bezpieczeństwa, a dzieci korzystają ze specjalnych fotelików. W ruch pójdą urządzenia do badań na zawartość alkoholu i narkotyków, dlatego kierowcy powinni spodziewać się kontroli związanych ze stanem psychofizycznym. Warto przypomnieć, że jeśli poprzedniego wieczoru piliśmy alkohol, to nigdy nie ryzykujmy i sprawdźmy, czy jesteśmy trzeźwi. Zawsze – o każdej porze dnia i nocy – możemy wybrać się na komisariat czy komendę policji i tam anonimowo sprawdzić stan trzeźwości. Pamiętajmy jednak, że mimo luzowania obostrzeń wciąż do końca nie wygaszono pandemii, dlatego powinniśmy stosować się do panujących wciąż ograniczeń - informuje policja.