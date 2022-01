Szalona studniówka 2022 III LO w Zielonej Górze. Doskonała zabawa, mnóstwo energii i dobra muzyka! Zobaczcie ZDJĘCIA!

Ta wyjątkowa i roztańczona dla nich noc rozpoczęła się tradycyjnym polonezem, po którym nie zabrakło toastu i dobrego słowa od dyrektora szkoły, Zbigniewa Kościka. Życzył on nie tylko powodzenia w dalszym życiu, ale również wspaniałej zabawy. Tak też było! W rytmach muzyki pop, rocka i disco maturzyści III LO zaczęli odliczać przysłowiowe sto dni do egzaminu dojrzałości.

- Na tę studniówkę czekaliśmy dwa lata. Dla uczniów to jest pierwsza studniówka w Zielonej Górze po takiej przerwie. Cieszymy się ich szczęściem i radością, bo tegoroczni maturzyści poprzez takie rzeczy jak lockdown, nauczanie zdalne, brak osiemnastek, wycieczek szkolnych zbyt wiele tego szczęścia w okresie pobytu w szkole nie doświadczyli. Na mecie warto było powrócić do normalności i tę studniówkę zorganizować. My nauczyciele mamy łzy w oczach ciesząc się ich radością. Wszyscy tęsknimy za normalnością i to jest ten moment, gdzie w natłoku tych informacji raczej złych, niż dobrych, mieć chwilę takiej refleksji, że są młodzi ludzie, którzy przebojem zdobywają świat. Przed nimi za chwilę matura, a później studia, wybór drogi życia. To wszystko są bardzo ważne momenty. My tych uczniów poznaliśmy, kiedy mieli piętnaście lat. Dzisiaj to są dziewiętnastoletni dżentelmeni, dziewiętnastoletnie księżniczki, pięknie ubrani i przygotowani do tego balu. Serce się raduje każdego nauczyciela. Myślę, że nie tylko my jesteśmy dumni, ale przede wszystkim dumni są rodzice naszych uczniów - mówił nam Zbigniew Kościk, dyrektor III LO w Zielonej Górze.