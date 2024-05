Burmistrz Szprotawy prawomocnie uniewinniony. Będzie się skarżyć za bezprawne uwięzienie

Wyrok uniewinniający burmistrz Mirosława Gąsika zapadł w styczniu 2024 w Sądzie Rejonowym w Żaganiu i jest już prawomocny. - To, co mnie spotkało, to nie tylko krzywda dla mnie i mojej rodziny. To również krzywda dla gminy Szprotawa i jej mieszkańców, którzy musieli się zmagać z piętnem burmistrza wyprowadzonego w kajdankach z ratusza... - powiedział nam M. Gąsik.

Dlatego M. Gąsik zamierza walczyć o odszkodowanie w sądzie.

Mirosław Gąsik, burmistrz Szprotawy wystąpił w reportażu "Państwo moim wrogiem", w programie Czarno na białym TVN 24. Wraz z nim, bohaterami były osoby w jakiś sposób związane z postępowaniem CBA i państwa wobec nich.