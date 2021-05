Szczęśliwy weekend dla gracza LOTTO. Padła główna wygrana w Ekstra Pensji. Ktoś zgarnął fortunę! Kto dołączył do grona lotto milionerów? OPRAC.: Aleksandra Pazda

Padła główna wygrana w Ekstra Pensji! Szczęśliwiec, który zagrał w jedną z gier LOTTO i teraz przez 20 lat będzie dostawać co miesiąc po 5 tys. złotych, co daje w sumie ponad milion złotych! To więc tyle, co niejedna wygrana w LOTTO. Skąd pochodzi nowy lotto milioner?