Szefowa lubuskiego oddziału NFZ odchodzi ze stanowiska

Zaszły też zmiany w lubuskiej ochronie zdrowia. W utworzonym Centrum Zdrowia Matki i Dziecka zakontraktowano szereg zakresów świadczeń pediatrycznych, w tym oddział anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci, którego w województwie nie było. W 105. Szpitalu Wojskowym powstał drugi w regionie oddział zakaźny. W Torzymiu rozpoczął działanie kolejny w województwie oddział geriatrii. W Słubicach zakontraktowano nowy zakład opiekuńczo-leczniczy. Jest umowa z gorzowskim szpitalem w zakresie przeszczepu komórek macierzystych. W Gubinie powstał oddział rehabilitacji.

– Stopniowo zwiększamy też dostępność do badań diagnostycznych, tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Przypomnę, że finansujemy je bezlimitowo. Coraz więcej pacjentów może skorzystać z kompleksowej opieki po zawale mięśnia sercowego, na której tak bardzo mi zależało – wymienia zrealizowane działania szefowa oddziału NFZ. – Cały czas zwiększa się dostępność w psychiatrii dziecięcej. Wkrótce, dostępność do pierwszego poziomu opieki w tym zakresie będzie w każdym powiecie. To, co nas najbardziej blokuje, to jest dostęp do kadry medycznej. Niestety też z tego wynikają kolejki. Np. widzimy olbrzymią potrzebę zakontraktowania świadczeń w zakresie endokrynologii, ale wiemy, że jest niewielu specjalistów w tej dziedzinie – dodaje Ewa Skrbeńska.