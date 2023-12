Za darmo przebadało się ponad 70 tysięcy Lubuszan. Jak się zapisać?

Jest nowy numer infolinii, dzięki której można się zapisać na badania w programie Profilaktyka 40 PLUS oraz na szczepienie przeciwko HPV. Infolinia +48 800 100 101 czynna jest w godzinach 8.00-18.00. Nie jest już dostępny numer 989.

Lubuski Wojewódzki Oddział NFZ przypomina, że z programu Profilaktyka 40 Plus mogą skorzystać osoby ubezpieczone w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, które ukończyły 40 lat. Wystarczy wypełnić ankietę na Internetowym Koncie Pacjenta (IKP), przez infolinię 800 100 101, lub w przychodni POZ uczestniczącej w programie lub w aplikacji mojeIKP.

– Przedłużenie programu to szansa dla tych osób, które jeszcze z programu nie skorzystały. Sporo osób wypełniło ankietę i pobrało kod skierowania, ale jeszcze nie wykonało badań diagnostycznych. Takich osób w naszym województwie jest aż ponad 18 tysięcy (stan listopad 2023 r.) – podaje Joanna Branicka, rzecznik prasowa Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. – Z kolei z bezpłatnych pakietów badań skorzystało ponad 70 tysięcy Lubuszan. Z tego ponad 60 proc. to kobiety. Zwiększa się też liczba podmiotów, które go realizują.