Szpital na Wyspie w Żarach ma już nowe skrzydło. Mieści się w nim oddział wewnętrzny, geriatria, rehabilitacja i centralna izba przyjęć

Szpital na Wyspie w Żarach ma już nowe skrzydło, w którym mieści się oddział wewnętrzny, geriatria, rehabilitacja i centralna izba przyjęć. Nowe skrzydło w liczbach to 200 zamontowanych okien, niemal tyle samo drzwi, 560 kilometrów kabli. Sale są dostosowane do najnowszych standardów, w każdej jest węzeł sanitarny, osoby starsze nie będą musiały tłoczyć się w ogromnych salach, będą mieć kameralne, spokojne warunki.

Jeszcze trochę brakuje

Inwestycja kosztowała niemal 52 miliony złotych, z czego 14 milionów to kasa powiatu żarskiego, pozostała kwota pochodzi z rządowego programu Polski Ład. W środę w samo południe w żarskiej lecznicy uroczyście świętowano zakończenie budowy nowego skrzydła, chociaż zanim zacznie ono działać, trzeba je będzie w pełni wyposażyć. Do zakończenia inwestycji brakuje jeszcze kilka milionów złotych.

Centrum dla seniorów

- To nie jest nasze ostatnie słowo, bo czeka nas jeszcze poważny remont oddziału chirurgii, oddziału intensywnej terapii, ale teraz przed nami doposażenie i przeprowadzka do nowego skrzydła z tych satelitarnych budynków. Myślę, że niebawem utworzymy centrum 75 plus, będziemy się starać bardzo, żeby osoby w wieku senioralnym, które wymagają opieki, czuły się u nas, jak w domu - mówiła Jolanta Dankiewicz, prezes Szpitala na Wyspie.