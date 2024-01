Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze może pochwalić się kolejnym nowoczesnym oddziałem

Wspomniany nowoczesny oddział mieści się na jednym z pięter obiektu dobudowanego do budynku szpitala przy ul. Wazów. Na pozostałych piętrach znajduje się Kliniczny Oddział Okulistyki.

– Przez ostatnie lata szykowaliśmy się do tej zmiany, trenowaliśmy i pracowaliśmy, tak, by to wszystko, czego się nauczyliśmy, służyło jak najlepiej pacjentom – zapewnia dr n. med. Bartosz Kudliński, kierownik oddziału.