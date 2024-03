Szprotawski festiwal z wielkimi gwiazdami! Będą jubileuszowe koncerty! Małgorzata Trzcionkowska

- Golec uOrkiestra i Piersi będą gwiazdami tegorocznego festiwalu Ziemia i Pieśń w Szprotawie - zdradza Andrzej Kajfasz, dyrektor Szprotawskiego Domu Kultury. Placówka już wkrótce idzie do remontu, ale nie ma zagrożenia, co do organizacji największej, folkowej imprezy w okolicach!