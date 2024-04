Długa Majówka w Zielonej Górze, Nowej Soli i Sławie. Są koncerty, kiermasze, spacery

IV Lubuski Festiwal Otwartych Piwnic i Winnic w Zielonej Górze

To będzie już czwarta edycja festiwalu, który zawsze przyciąga do Zielonej Góry setki turystów. W tym roku od 1 do 4 maja dwadzieścia na co dzień niedostępnych, historycznych piwnic zostanie otwartych dla mieszkańców i turystów. – To niepowtarzalna okazja, by poczuć klimat winiarskiego świata ukrytego w wiekowych piwnicach, w których dawniej leżakowały beczki z winem – zaprasza Centrum Winiarstwa w Zaborze.

Na otwarcie festiwalu 1 maja, o godz. 19 przy ul. Chrobrego 1 w Zielonej Górze (dziedziniec Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego (dawna wytwórnia koniaków Raetscha) wystąpi zespół Czesław Śpiewa. Koncertów będzie więcej. Np. 4 maja, w sobotę, o godz. 17 w piwnicy Ernsta Mühle w parku Sowińskiego zagra Trio Jazzowe (Wojciech Pruszyński - fortepian, Janusz Lewandowski - kontrabas, Piotr Sobolewski - perkusja). Wstęp jest wolny, ale liczba miejsc ograniczona. Na placu przed Filharmonią Zielonogórską 4 maja, o godz. 19 wystąpi Krzysztof Kiljański Trio. Będą spacery winiarskie, warsztaty, wystawy. Na portalu Centrum Winiarstwa w Zaborze oraz Gazety Lubuskiej znajdziemy szczegóły programu festiwalu.