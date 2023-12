Sztangistka i trzykrotna mistrzyni Europy wraz z fundacją odwiedziła swoją byłą szkołę | WIDEO

– Organizujemy wiele turniejów, nie tylko siatkarskich, choć mogłoby się wydawać, że skoro Marcin Możdżonek jest legendą siatkówki, to będzie tylko siatkówka. A, co więcej jest on od niedawna prezesem Polskiego Związku łowieckiego, bo jego pasją jest bycie myśliwym, więc co za tym idzie mamy wiele takich aktywności, które na pierwszy rzut oka mogą mieć niewiele ze sobą wspólnego. Chcemy pokazywać nie to, co dzieli, a to co łączy – tłumaczy.