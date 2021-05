Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze

Tak kibicowaliście Stali w czasie meczu z Włókniarzem! Na stadionie nareszcie pojawili się fani żółto-niebieskich

Nareszcie! Kibice Stali Gorzów doczekali się i mogli wspierać swoją drużynę na stadionie im. Edwarda Jancarza. Żółto-niebiescy podejmowali w niedzielę, 23 maja, drużynę Włókniarza Częstochowa. Zobaczcie, jak kibice stali wspierali swoją drużynę z trybun.



Mimo że na stadion mogło wejść jedynie 25 proc. kibiców, to doping i tak był głośny i dodawał skrzydeł podopiecznym Stanisława Chomskiego.



To było piękne widowisko. Mimo że Stal przegrała 44:46, to na torze nie brakowało walki. Mogliśmy oglądać zażarte pojedynki, które tylko zmagały doping na trybunach. Zobaczcie sami.



