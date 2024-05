Takiego miejsca nie było. Sprawdza się kalendarz wydarzeń z Nowej Soli i okolicy. Można samemu dodawać imprezy

Działa kalendarz wydarzeń, w którym można sprawdzać co, gdzie i kiedy będzie się działo w Nowej Soli i najbliższej okolicy. To pomysł Jarosława Werwickiego, który znany jest m.in. jako Fota z drona oraz z Fundacji Nakręceni. Kalendarz działa na stronie https://www.fotazdrona.com/wydarzenia/. Od kilku dni można nawet samemu dodawać wydarzenie.

– W Nowej Soli postawiłem kalendarz wydarzeń na swojej stronie www, do którego wpisuję wszystkie wydarzenia, które dzieją się w Nowej Soli, oczywiście te, które znajdę – opowiada Jarosław Werwicki. – Ostatnio dzięki darczyńcom zakupiłem dodatek w postaci możliwości wpisywania przez organizatorów swoich wydarzeń. Następnie one trafiają do mnie do weryfikacji.