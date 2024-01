Telebimy na „Jancarzu” pójdą wiosną do wymiany. Ile kosztują nowe?

- Na przetarg trzeba liczyć dwa miesiące. W maju mógłby się zacząć montaż. A najpóźniej do wakacji miałyby one zacząć działać – mówi Włodzimierz Rój, dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji o nowych telebimach, które mają się pojawić na stadionie im. Edwarda Jancarza.

Stare telebimy w ostatnich latach co i rusz stwarzały problemy. - One są już tak wysłużone, że w zeszłym roku baliśmy się, że nie uda się ich odpalić. Takie telebimy wytrzymują pięć-sześć lat. Co roku były one jednak konserwowane, naprawiane, więc wydłużyliśmy ich żywotność o sto procent. Nie chcemy jednak, by zgasły w czasie meczu. – dodaje W. Rój.

Zmarzlik zerkał na transmisję

Ile kosztuje telebim?

Jak mówi dyrektor OSiR-u, koszt zakupu nowych telebimów to po 200 tys. zł za sztukę. Na wymianę potrzeba więc 400 tys. zł. Pieniądze mają pochodzić z puli pieniędzy, które mają do dyspozycji radni.

- Nowe telebimy będą w zupełnie innej klasie rozdzielczości niż dotychczasowej. To, co w technologii jest teraz, nijak się ma do tego, co było kilkanaście lat temu – mówi W. Rój.

O tym, że dotychczasowe telebimy „ledwo dyszą” można było przekonać się przy okazji wielu zawodów. Telebimy się zacinały, brakowało im też pikseli.

Wymiana telebimów nie jest zbyt skomplikowana. Ma się ona odbyć w przerwie pomiędzy meczami ligowymi, na których posiadanie telebimów jest obowiązkiem.

