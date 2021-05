To było majówka inna niż wszystkie. O północy 1 maja 2004 roku Polska weszła Do Unii. Nastąpiło otwarcie granic. Zobaczcie, co się działo Mariusz Kapała Natalia Dyjas-Szatkowska

Majówka to jeden z ulubionych momentów w roku wielu Polaków. Ale ten majowy czas przed 17 laty był inny niż wszystkie. Bo to właśnie 1 maja 2004 roku Polska stała się członkiem Unii Europejskiej. Tak to wydarzenie świętowali Lubuszanie. Co wtedy działo się na lubuskich granicach?