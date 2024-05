To nie żart! Uwaga na żmije w Żarach! Gady szukają ciepła i można je spotkać na spacerze lub w ogródku. Mamy zdjęcia

Pan Rafał natknął się na żmiję podczas pracy na budowie przy ulicy Szpitalnej w Żarach. Pan Adam podczas spaceru na terenie dawnej jednostki wojskowej. - Zaczyna się majówka i można natknąć się na niespodziankę wygrzewającą się na drodze żmiję zygzakowatą. Należy patrzeć się pod nogi, szczególnie gdy idzie się na spacer z psem - napisał pan Adam, publikując zdjęcia żmii. To prawda. Warto mieć oczy dookoła głowy podczas spaceru po lesie, ale jak widać, także w okolicy własnego domu, ogródka. Co robić, gdy spotkamy żmiję na swojej drodze?

Gady lubią ciepło

Przede wszystkim, nie wolno panikować. - Szukając ciepła potrzebnego do ogrzania się, żmije wypełzają na różnego rodzaju drogi i ścieżki. Nagrzany asfalt lub piasek od dołu i ciepłe promienie od góry, zachęcają żmije do długotrwałego pozostawania w tym samym miejscu. Nie niepokojone sprawiać mogą wrażenie ociężałych i wolnych. Nie dajmy się jednak zwieść pozorom. Choć jak każde zwierzę, także żmije wolą ucieczkę, to jednak zagrożone na pewno zaatakują napastnika - wyjaśnia Michał Szczepaniak z Nadleśnictwa Lipinki. - Przyjmijmy zatem zasadę, obserwacji wszystkich napotkanych węży z bezpiecznej odległości. Nie próbujmy wzbudzać ich agresji przy pomocy kija lub, co gorsza ręki lub nogi. Podziwiajmy, a nie szkodźmy. Pamiętajmy, że wszystkie gatunki węży podlegają w Polsce ochronie prawnej.