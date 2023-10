To pierwszy taki bieg! Wyjątkowy Cross Doliną Lubszy w Lipinkach Łużyckich

Cross Doliną Lubszy wystartował w Lipinkach Łużyckich w sobotę 30 września. To pierwsza taka impreza dla miłośników biegania, której organizatorem jest klub sportowy Łużyczanka, Urząd Gminy oraz Nadleśnictwo. Na starcie pojawiła się ponad setka zawodników, którzy biegli na dystansie 10 i 5 kilometrów. Był też marsz dla miłośników nordic walking oraz specjalne trasy dla najmłodszych. Pogoda w ostatnim dniu września idealna do biegu, choć jest chłodniej, niż w ostatnich dniach, ale to zawodnikom na pewno nie przeszkadzało.