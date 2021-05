To szczyt barbarzyństwa! Nieznani sprawcy zniszczyli Park Miniatur Fortyfikacji w Pniewie. Koszty naprawy to 100 tys. zł

Barbarzyński wyczyn wandali pomysłodawca i twórca Parku - Radosław Woźniak - odkrył, kiedy postanowił ,,odkurzyć’’ kolekcję. To co zobaczył w Pniewie mogło porazić. Nieznani sprawcy wtargnęli na teren Parku i zdewastowali, a raczej wdeptali w ziemię wszystko, co tylko można było. Począwszy od pola do mini golfa, a skończywszy na placu zabaw dla dzieci. Gorzej, że włamali się także do budynku, gdzie zniszczyli wszystkie znajdujące się wewnątrz makiety fortyfikacji.

Film: Bunkry i ich atrakcje (2017 r.)