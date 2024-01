To willa w Gorzowie, która straszy. „Bezdomni pilnują, by było gorzej”

- Od dwudziestu lat jest opuszczona i porzucona na pastwę losu – napisał w interpelacji radny Jerzy Synowiec. - Wewnątrz częściowo wypalona, w wielu miejscach przepalony jest dach. Otacza ją równie zaniedbany ogród. Bezdomni pilnują, aby z każdym rokiem było gorzej i z pewnością któregoś dnia uda się ją spalić. Myślę, że śledztwo urzędników miasta doprowadzi do ustalenia właściciele lub jego potomków – pisze dalej radny. Apeluje w niej do prezydenta Jacka Wójcickiego:

Willa już nie dla bezdomnych

- Zgodnie z danymi zawartymi w rejestrze PESEL, właścicielka tej nieruchomości odnotowana jest jako osoba żyjąca. Z danych w ewidencji gruntów wynika, że mieszka ona poza granicami naszego kraju, a do Urzędu Stanu Cywilnego w Gorzowie nie wpłynął żaden dokument informujący o śmierci właścicielki. Dlatego też nie ma podstaw do inicjowania sprawy spadkowej – odpowiedział wiceprezydent Jacek Szymankiewicz. – W związku z pana interpelacją wystąpiono do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego z wnioskiem o podjęcie działań w celu zabezpieczenia nieruchomości przed dostępem osób trzecich – dodał wiceprezydent.

