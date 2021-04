Towarzystwo Sportowe Zew Świebodzin będzie miało nowego prezesa. Dotychczasowy podał się do dymisji

Miejski żłobek przy Wojska Polskiego w Zielonej Górze przyjmie więcej dzieci. W niesamowitych wnętrzach opiekę znajdą najmłodsi mieszkańcy

Filia Miejskiego Żłobka numer 1 w Zielonej Górze, która mieści się w przepięknej willi przy alei Wojska Polskiego, doczeka się dodatkowego remontu. To oznacza, że placówka będzie mogła przyjąć pod swoją opiekę jeszcze więcej maluchów. Nabór do żłobka ruszy w maju. Remont powinien zakończyć się jeszcze we wrześniu tego roku.