Tragedia na Śnieżce. Jedną z ofiar młody Lubuszanin. Turyści wpadli w tzw. rynnę śmierci. Zginęli na miejscu OPRAC.: Michał Korn

To tragicznego wypadku w Karkonoszach doszło we wtorek, 30 stycznia. Zginęli dwa mężczyźni 23-latek z Lubuskiego i 47-latek z Dolnego Śląska. GOPR Karkonosze Zobacz galerię (18 zdjęć)

To tragicznego wypadku w Karkonoszach doszło we wtorek, 30 stycznia. Ze wstępnych informacji, jakie do nas docierały mówiło się o trzech osobach, które spadły z północnych zboczy Śnieżki w Kocioł Łomniczki. Informacje te nie potwierdziły się. Ratownicy wydobyli ciała dwóch mężczyzn: Lubuszanina oraz drugim mieszkańca Dolnego Śląska.