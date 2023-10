Organizatorzy Pucharu Tymbarku wyróżnili Szkołę Podstawową nr 9 w Zielonej Górze

Polski Związek Piłki Nożnej po raz pierwszy przyznaje nagrody dla szkół, reprezentowanych w turnieju przez największą liczbę drużyn. Wyróżnienie otrzymuje najlepsza pod tym względem placówka w każdym województwie.

W województwie lubuskim rekordzistą w tej kategorii okazała się Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego w Zespole Edukacyjnym nr 9 w Zielonej Górze. Za koordynację zgłoszeń do Pucharu Tymbarku w szkole odpowiedzialny był Dariusz Kurzawa.

- Wśród reprezentantów naszej szkoły, a było ich około 140, najdalej w minionej edycji Pucharu Tymbarku zaszły dziewczęta i chłopcy w kategorii U8, w których dotarliśmy do finałów wojewódzkich - opowiada Kurzawa. - Dzieci były bardzo zadowolone, występ w tym turnieju to przeżycie niezapomniane i życzę, żeby jak najwięcej uczniów z całego województwa miało szansę zagrać w finale wojewódzkim. Jestem też koordynatorem regionalnym rozgrywek i co roku gorąco zachęcam szkoły do zgłoszenia jak największej liczby klas. Dzieci uwielbiają Puchar Tymbarku i często pytają, kiedy rozpoczną się mecze. Sumiennie do nich trenują i przeżywają rozgrywki, szczególnie w najmłodszych kategoriach. Do kolejnej edycji nasza szkoła również się zgłosi i liczę, że nagroda za frekwencję zmotywuje do udziału jeszcze więcej uczniów