Tyle będzie kosztowało oświetlenie na święta w Gorzowie. Rozbłyśnie 6 grudnia

W środę 8 listopada gorzowski magistrat wybrał firmę, która zamontuje bożonarodzeniową iluminację. Do postępowania przetargowego zgłosiły się trzy firmy. Najwięcej pieniędzy – 194,2 tys. zł - chciało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe IPB z Zabrza. Kolejna firma, Multidekor z Piastowa chciała 184,9 tys. zł. Najniższą kwotę zaoferowała firma Polamp z Giżycka. Chciała 167,2 tys. zł i to ona została wybrana do montażu oświetlenia na święta.

Jak możemy wyczytać z komunikatu dotyczącego wyboru firmy, w przypadku wystąpienia awarii lun aktu wandalizmu dotyczącego oświetlenia, ma ona zareagować do 120 minut od otrzymania zgłoszenia.