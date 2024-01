Uczniowie SP 2 zebrali karmę dla psów z żarskiego schroniska. Jak czworonogi radzą sobie podczas mrozów?

- To jest dopiero drugi dzień takich niskich temperatur, zdarzało się, że było nawet minus dwadzieścia stopni i psy dawały sobie radę - przyznaje Roman Frankowski, nowy kierownik schroniska. - Młode psy przebywają w pomieszczeniach ogrzewanych, starsze, które tego nie wymagają, dobrze sobie radzą. Podstawą jest to, żeby nakarmić psa i dać mu wodę w temperaturze pokojowej. Akcja brania zwierzaków do domu na kilka dni mogłaby wpłynąć na nie negatywnie, wiele z nich przeszło traumę odrzucenia przez właścicieli. Powrót do schroniska po ustaniu mrozów wiązałby się dla nich z ogromnym przeżyciem, psy może nie mówią, ale czują, tak jak ludzie.