Uniwersytet Zielonogórski kusi maturzystów. Wydziały otwierają drzwi. Atrakcji nie brakuje Leszek Kalinowski

We wtorek rozpoczęły się Dni Otwarte Wydziałów Uniwersytetu Zielonogórskiego! To okazja dla maturzystów, by przekonać się, jak wyglądają studia od kuchni. Spotkania z wykładowcami i studentami mają im pomóc wybrać właściwy kierunek studiów. Program każdego Dnia Otwartego jest wypełniony atrakcjami i informacjami przygotowanymi przez dany wydział. Dodatkowym atutem tego cyklu wydarzeń jest możliwość zwiedzenia wielu budynków uniwersyteckich, w których odbywają się zajęcia.