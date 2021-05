Uwaga! Najwyższy stopień zagrożenia pożarowego dla lubuskich lasów!

WIDEO: Niedogaszone ognisko doprowadziło do pożaru lasu. Strażacy gasili ogień z samolotu

Obowiązuje ono od 10 maja od godz. 14.30 do dnia 11 maja do godz. 13:59.

Zagrożenie pożarowe w lubuskich lasach. Zachowaj ostrożność!

- W przypadku zauważenia pożaru należy niezwłocznie skontaktować się z nr alarmowym Państwowej Straży Pożarnej 998 lub z nr alarmowym 112 - czytamy w oficjalnym komunikacie.

Absolutnie niedopuszczalne jest posługiwanie się w lasach otwartym ogniem.

Nie wjeżdżamy do lasu pojazdami silnikowymi - jest to zabronione, a od rozgrzanego podwozia może też pójść iskra.

Nie wyrzucamy śmieci do lasu, również dlatego, że wśród nich jest zwykle wiele materiałów łatwopalnych.