V Bieg przełajowy WOSP w Lipinkach Łużyckich. Zostało już tylko piętnaście miejsc dla chętnych do pobiegania

Bieg przełajowy WOŚP w Lipinkach Łużyckich stał się już tradycją finałów. W tym roku po raz piąty biegacze ruszą w teren, żeby pobiegać, ale także wesprzeć szczytny cel. - Przygotowujemy dla Was małą niespodziankę i pamiątkę z biegu. Niebawem ogłosimy więcej szczegółów dotyczących udziału w wydarzeniu. To jak? Pobiegniecie z nami? - zachęcają organizatorzy. ZAPISY

Start i meta: 27 stycznia - leśnictwo Suchleb ul. Górna 1 a; Lipinki Łużyckie

bieg dzieci- start o 12.00,



bieg główny - start i 12.30



Nordic Walking - start o 11.45.

Na liście uczestników jest już 135 osób, w tym 63 kobiety, 72 mężczyzn. Zapisy trwają tylko do 20 stycznia, a wolnych miejsc zostało zaledwie piętnaście, więc warto się spieszyć. Dzieci będą mieć do pokonania cały kilometr, miłośnicy Nordic Walking - 5 kilometrów, a startujący w biegu głównym mają do wyboru trasę 5 lub 10 kilometrów.