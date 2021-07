W Lubuskiem będzie ubywać mieszkańców. Jak to zmienić?

Dziś populacja Lubuskiego to 1,014 mln mieszkańców. Zdaniem demografów, z roku na rok ta liczba może jednak maleć. Podobnie jest w całej Polsce. Rząd przygotował więc Strategię Demograficzną 2040. W piątek 2 lipca w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim rządowa pełnomocnik ds. polityki demograficznej Barbara Socha konsultowała ją z samorządowcami. - Ta strategia identyfikuje podstawowe bariery, które powodują, że w polskich rodzinach rodzi się coraz mniej dzieci. W ramach tej diagnozy określiliśmy 12 obszarów, w których potrzebne są działania kompleksowe, by polityka prodemograficzna była spójna i skuteczna. Bardzo ważna jest stabilność tej polityki. Tylko przeświadczenie społeczeństwa o niezmienności może skłonić do zmiany decyzji - mówiła wiceminister.

Co zawiera diagnoza? - Obok zabezpieczenia finansowego rodzin, w którym już bardzo dużo zrobiono przez ostatnie 5 lat, chcemy skupiać się na takich obszarach jak: rynek pracy przyjazny rodzinie, rozwój opieki nad dziećmi do lat trzech. polityka mieszkaniowa i obszar związany z szeroko pojętym zdrowiem: dostęp do opieki okołoporodowej, opieki pediatrycznej. To, co jest ważne, to te obszary, które w dużej mierze zależą od włodarzy lokalnych. Mam na myśli politykę mieszkaniową. To kompetencją gmin jest tworzenie warunków, by miezkania i domy mogły się gdzie budować. W ramach Polskiego Ładu mówimy o instrumentach, które wprost odpowiadają na te problemy: to mieszkanie bez wkładu, dom bez formalności czy rodzinny bon mieszkaniowych dla rodzin wielodzietnych - dodawała B. Socha.

