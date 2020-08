W Lubuskiem mamy najcieplejsze miasto w całej Polsce? Kilkukrotnie padł tu rekord najwyższej temperatury!

Słubice, miasto położone w zachodniej części województwa lubuskiego, na granicy z Niemcami, już dawno zapisały się w historii Polski jako najgorętsze w całym kraju. 30 lipca 1994 roku odnotowana temperatura w tej miejscowości to... 39,5°C! Aż trudno w to uwierzyć.

Przygraniczne miasto nie bez powodu uznawane jest za polski biegun ciepła. Już kilkakrotnie to właśnie w Słubicach padł rekord temperatury lata! Nie inaczej było również w tym roku. Najwyższą temperaturę na polsko-niemieckiej granicy odnotowano najpierw 13 czerwca - wtedy termometry pokazały tam 34 stopnie, a później 9 sierpnia. Jak podawał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w Słubicach termometry wskazywały ponad 35 st. C!

Mało tego. Najwyższą temperaturę odnotowano tu nawet w lutym , gdzie w nocy o godzinie 23 termometry pokazywały... 17,8 st. C. Jak podają Lubuscy Łowcy Burz, najprawdopodobniej zabrakło 1,2°C do historycznego rekordu temperatury w naszym województwie dla lutego! I to w środku nocy, a nie w południe.

A może to nie tylko położenie Słubic, ale i mieszkańcy mają wpływ na to, że w mieście jest tak gorąco? O tym jest przekonany burmistrz Słubic, Mariusz Olejniczak.

- Pani, a jak ludzie jeżdżą specjalnie do ciepłych krajów, to tam się ich nikt nie pyta, jak sobie radzą, bo przecież po to tam pojechali! A my nie musimy nigdzie wyjeżdżać, tu mamy swoją słubicką Majorkę i gorące klimaty - mówi pani Krysia.

9 sierpnia 2020 roku termometry w Słubicach wskazywały ponad 35 st. C!

A jak z upałem radzi sobie burmistrz, którego codziennie, bez względu na pogodę, można spotkać ubranego w garnitur?

- Można na przykład znaleźć odrobinę ochłody w naszych pięknych parkach, w cieniu rozłożystych konarów drzew i pobliżu tryskających fontann, czy schłodzić się w przyjemnej, chłodnej mgiełce z kurtyn wodnych, które zakupiliśmy w ubiegłym roku. Dobrym, a raczej najlepszym sposobem na ochłodę jest po prostu zanurzenie się w basenie na naszym Słubickim Ośrodku Sportu i Rekreacji. Ja korzystam z powyższych sposobów i jeszcze dodatkowo zjadam kilka porcji lodów tygodniowo z naszych słubickich lodziarni. Z racji zajmowanego stanowiska codziennie przywdziewam garnitur, w którym, gdy żar leje się z nieba nie czuję się zbyt komfortowo. Dlatego po powrocie z pracy czym prędzej "wyskakuję" z eleganckiego odzienia i zakładam krótkie spodenki i t-shirt ;) - zdradził nam włodarz.