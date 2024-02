W Lubuskiem nie brakuje zamków, pałaców, dworów. Jest, co odkrywać!

Szybko okazało się, że wydawnictwo podoba się i jest oczekiwane. Do tego zaczęto organizować spotkania, na których omawiano wyniki badań konserwatorskich.

– Pamiętam, jak odkryliśmy powiązanie Henrego van de Velde z Trzebiechowem. Pomyślałam wtedy, że to jest niesamowita informacja, która zainteresuje wielu ludzi, wręcz na całym świecie i trzeba się nią podzielić. Zorganizowałam spotkanie w Trzebiechowie, nie mając pojęcia, ile osób przyjedzie. Przyjechało ok. 150. To dało przeświadczenie, że ludzie chcą w takich wydarzeniach uczestniczyć, są głodni wiedzy, a my mamy radość, że możemy się tą wiedzą dzielić.