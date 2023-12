W Nowy Rok w Zielonej Górze aptekarze będą mieć wolne. Podobnie w Święto Trzech Króli. Zmieniają się przepisy | WIDEO

– Mieszkańcy będą musieli sobie z tym poradzić, ale to będzie na pewno bardzo trudne i uważam, że jest to zła decyzja i powinna być jak najszybciej anulowana – mówił kilka dni temu prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki o nowelizacji tzw. ustawy refundacyjnej wchodzącej w życie 1 stycznia 2024 r.

Włodarz podkreślił, że kolejny raz zostały zrzucone obowiązki na samorząd bez przekazania środków finansowych, ani stosownych mechanizmów.

– Państwo polskie zrezygnowało z aptek nocnych, co jest dla mnie czymś, co jest niedopuszczalne. Powinna być, co najmniej jedna taka dyżurna apteka w mieście – mówił prezydent Kubicki. – Myślę że NFZ i minister zdrowia powinni wziąć za to odpowiedzialność, a jak nie, to ci, którzy posiadają placówki zdrowia, w których są apteki powinni się nad tym zastanowić. Byłoby najłatwiejszym rozwiązaniem, żeby tam takie placówki funkcjonowały. My nie mamy na to wpływu. Nie mamy żadnej apteki.