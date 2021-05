W powszechnym punkcie szczepień przy Sulechowskiej w Zielonej Górze zaszczepieni zostaną 16 i 17-latkowie. Jak wygląda tu harmonogram?

Ruszyła rejestracja na szczepienia przeciwko COVID-19 dla 16 i 17-latków. Zanim jednak młodzi mieszkańcy do nich przystąpią, muszą wypełnić specjalny formularz, czyli kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem. Można go uzupełnić jeszcze w domu. Bez problemu znajdziemy go na stronie rządowej:

Wcześniej uzupełniony i podpisany kwestionariusz oraz zgoda, to brak konieczności obecności rodzica podczas szczepienia. Warto jednak pamiętać, że odpowiednie dokumenty wypełnia zarówna nastolatek, który zostanie zaszczepiony, ale i jego rodzic lub opiekun prawny.

Wideo: Szczepienia nastolatków: