W tej wsi pod Zieloną Górą mówią, że to była wymarzona reklama | KOMENTARZ

Byłam może raz w Letnicy, ale bardzo chciałam wiedzieć, co napisali w tej gazecie. Okazała się być jednostronicową ulotką z zapowiedziami wydarzeń we wsi, o tym jak płacić za wodę, gdzie zgłosić brak prądu i zasypaną śniegiem drogę.

Podejrzewam, że mieszkańcy wielu wsi chcieliby być informowani o tym, co się u nich dzieje. Zdawałoby się też, że to, że komuś chce się coś zrobić dla innych, powinno cieszyć. A tymczasem oświadczenie gminy brzmi, jak próba kneblowania ust swoim mieszkańcom. I pewnie mało kogo spoza tej wsi by obchodziło, co było w tej ulotce, ale dzięki reakcji gminy, kto mógł, ten czytał.

