W Żaganiu ludzie znaleźli ciekawy przedmiot na budowie nowej galerii handlowej przy ul. Armii Krajowej! Co to jest?

Na miejscu okazało się, że brama na budowę jest otwarta. Mieszkańcy wydobyli na powierzchnię metalowe, skorodowane elementy. - To prawdopodobnie wóz konny - stwierdził Czytelnik (imię i nazwisko do wiadomości redakcji). - W ziemi są jeszcze szprychy - zaznacza mężczyzna. - Te przedmioty były w ziemi, na głębokości ok. 1 metra.

Co to może być w ziemi przy ul. Armii Krajowej w Żaganiu?

Zdjęcia znaleziska przy ul. Armii Krajowej przesłaliśmy do archeologa Oktawiana Wróblewskiego i zapytaliśmy, co to może być? - To prawdopodobnie XIX wieczny wóz konny - stwierdził. - O jego wartości historycznej trudno wyrokować na podstawie zdjęcia.

O znalezisku został powiadomiony konserwator zabytków, który zapowiedział oględziny znaleziska w piątek 29 marca 2024. Mieszkańcy pozostawili znalezisko obok wykopu. To oznacza, że o wartości historycznej znaleziska przekonamy się za kilka dni.