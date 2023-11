Na parkingu przy ul. Sobieskiego w Żaganiu jest dziura na dziurze!

Co zostało wykonane przy ul. Sobieskiego?

Jak wygląda parking po trzech latach?

Co na to służby miejskie?

Co miasto zamierza zrobić z budowlanym bublem? Czy będzie kolejna przebudowa? Na pytanie, co miasto chce zrobić z dziurawą nawierzchnią, odpowiada Agnieszka Zychla, rzeczniczka magistratu: - Wyrównać, kiedy tylko warunki atmosferyczne na to pozwolą. Z uwagi na strefę konserwatorską nie ma możliwości wykonania w tym rejonie innej nawierzchni.

To oznacza, że samochody i piesi nadal będą brodzić w błocie.