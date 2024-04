W Żaganiu wiosna wybuchła w ogrodach Czytelników! Cudowne kolory i kształty!

Wiosna kalendarzowa przyszła do nas 21 marca i od tego czasu wypatrujemy jej objawów. Są! I to jakie?! Wasze ogrody dosłownie zaczynają kipieć kolorami. Krokusy i przebiśniegi już mamy za sobą, ale możemy się cieszyć tulipanami i żonkilami.

Czytelnicy wychodzą do ogrodów, czy na spacer po łąkach i robią naprawdę przepiękne zdjęcia. Nie potrzeba do nich drogich i ciężkich aparatów fotograficznych. Wystarczy telefon komórkowy, żeby zrobić naprawdę piękną fotkę. Uchwycić unikalne światło, które pada na cudowne kwiaty i drzewa.