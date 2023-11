W Zielonej Górze można za darmo dostać meble. Są egzemplarze, którym warto dać nowe życie. Będą ozdobą ZDJĘCIA

Zielona Góra. Meble za darmo

Meble, które można za darmo odebrać w Zielonej Górze, to okazja, aby umeblować tymczasowo mieszkanie, albo wyposażyć altanę na działce w szafki, do których można zmieścić dużo potrzebnych przedmiotów.

Zobacz, jakich mebli już nie potrzebują inni mieszkańcy, a mogą się jeszcze przydać. W Internecie można znaleźć wiele inspiracji dotyczących nowego życia starych przedmiotów. Może się okazać, że przy zainwestowaniu własnego czasu i pracy, uda się stworzyć niemal dzieło sztuki.

Zobacz, co w listopadzie wystawili za darmo mieszkańcy Zielonej Góry. Wszystkie meble trzeba odebrać osobiście i samemu znieść do pojazdu.