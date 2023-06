Wakacyjne środy z PTTK w Żarach. Zaczęło się od niezwykle ciekawego spotkania z dendrologiem, warto było tam pójść

Jakie drzewa najczęściej spotkamy w parkach na terenie Polski?

- Takie, które sporo przeszły i nie chodzi tu o zdarzenia związane z suszą, wiatrem, czy śniegiem, a raczej o to, co ludzie robią z drzewami, myśląc, że to dobre - mówi Agnieszka Ryzza - Woźniak, dendrolog, która w pierwszą wakacyjną środę opowiadała uczestnikom spotkania o drzewach rosnących w parkach i na skwerach. - To na przykład nadmierne cięcia, czy usadowienie w rzucie korony drzewa jakiegoś obiektu, ławeczki. To wszystko wpływa na drzewa, nie wszystkie wypróchnienia są dyskwalifikujące dla drzew i to nie zawsze oznacza, że drzewo trzeba wyciąć.