Warta Gorzów nie ma być chłopcem do bicia w trzeciej lidze, więc już trenuje do nowego sezonu

- Tak, dlatego też nieraz dochodziło między mną a trenerem Misiurą do takich małych wymian zdań. Liczyłem, że już pod koniec maja będziemy mieli zapewnione utrzymanie. Byłem więc zniesmaczony, że to trwało aż tyle - nie ukrywał w rozmowie z nami działacz i dodawał: - Z drugiej strony Kamil Lech w jednej rundzie zaliczył osiem czystych kont, więc uważam, że byliśmy jednym z lepszych zespołów w tej rundzie. Ale też za mało zdobywaliśmy bramek. Bo mieliśmy za mało „wiatraków”, którzy na skrzydłach zrobiliby różnicę.

W każdym razie zawodnicy trenera Mariusza Misiury, który na początku minionej kampanii zastąpił na stanowisku szkoleniowca Pawła Wójcika, po rundzie rewanżowej mieli na koncie 33 punkty, strzelając 36 bramek, a tracąc 53, co pod względem liczby trafień do siatki jest najsłabszym wynikiem w całej stawce. Co za tym idzie, do bordowo-granatowych należy też najsłabszy rezultat pod względem zdobytych bramek u siebie, a w zasadzie na stadionie przy ul. Olimpijskiej, gdzie na co dzień rywalizuje Stilon w czwartej lidze. Ale w nowym sezonie to się zmieni, gdyż obiekt przy ul. Mickiewicza cały czas jest remontowany, stąd też gra na de facto obcym placu nie może już być wymówką.

Posmyk pierwszym trenerem Warty

Wymówką nie będzie mogło być też to, że po niespodziewanych przenosinach Misiury do drugoligowego Znicza Pruszków najlepszy snajper Warty Paweł Posmyk nie będzie mógł strzelać kolejnych goli, bo objął funkcję pierwszego trenera i na boisku ma pojawiać się jedynie w ostateczności. Posmyk z 13 bramkami na koncie (drugi w tej wewnętrznej klasyfikacji Dominik Siwiński miał cztery trafienia) do tej pory był asystentem Misiury. Teraz tym asystentem szkoleniowcem został Radosław Bubniak - w przeszłości były tymczasowy opiekun Warty - za to Robert Wojsznis, tak jak przez ostatnie pół roku, będzie zajmował się bramkarzami.