W kwietniu Emil Drozdowicz najlepszym strzelcem Piłkarskich Orłów. A przed nami derby Gorzowa!

Emil Drozdowicz wraca na tron

Pamiątkowy medal za zwycięstwo w kwietniowej odsłonie Piłkarskich Orłów trafi do Emila Drozdowicza. Napastnik Stilonu w ubiegłym miesiącu zdobył cztery gole i był jednym z głównych autorów trwającej po dziś dzień serii meczów bez porażki. 37-latek strzelił dwie bramki na wagę zwycięstwa w starciu z LKS-em Goczałkowice oraz dołożył po jednym trafieniu w pojedynkach z LZS-em Starowice Dolne i Unią Turza Śląska. W tym ostatnim spotkaniu również był to gol na wagę trzech punktów.

III liga derbami stoi

Szansa dla Odry

W podobnej jak Warta sytuacji znajduje się Odra Skrzynie Zając Bytom Odrzański, która ma na koncie o jedno „oczko” mniej. Jej rywalem w domowym spotkaniu będą Karkonosze Jelenia Góra, które od początku rundy borykają się z ogromnymi problemami. Co prawda, jeleniogórzanie notują teraz serię trzech meczów bez porażki (dwa zwycięstwa i remis), ale wciąż są jedną z najgorzej punktujących na wiosnę drużyn ligi. Dodajmy do tego fakt, że we wtorek 7 maja klub rozwiązał kontrakt z czeskim napastnikiem Filipem Firbacherem, którego zawieszenie za próbę ustawienia meczu w rodzimej lidze zostało przez FIFA rozszerzone z ojczyzny na wszystkie zrzeszone w federacji kraje, w tym oczywiście Polskę. Odra ma zatem okazję do zdobycia niezwykle cennych punktów w starciu z mającym niemałe problemy rywalem.