Wejdą do domów dwóch tysięcy zielonogórzan. W planach wymiana liczników. Na co zwrócić uwagę, przy wpuszczaniu obcej osoby?

Zielonogórskie Wodociągi. Wymiana wodomierzy

Wymiana 1800 sztuk wodomierzy ruszyła w tzw. starej części Zielonej Góry. Prace mają potrwać do 17 lipca 2024 r. i będą wykonywane na obszarze całego miasta. Które wodomierze podlegają wymianie? Chodzi o wodomierze główne na przyłączach do domków jednorodzinnych. Powodem jest upływ terminu ważności legalizacji liczników na wodę. Wymiany legalizacyjne wodomierzy w Zielonej Górze na zlecenie spółki Zielonogórskie Wodociągi świadczy firma zewnętrzna „Teodor Kwiecień”.

Na co zwrócić uwagę, przy wpuszczaniu do domu obcej osoby?