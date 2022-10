Wiceminister zdrowia w Lubuskiem. W Wiejcach podsumowano działalność dyspozytorni medycznych

Jak dodał, wnioski ze spotkania zostaną przekazane do poszczególnych ministerstw i pomogą w późniejszym uchwalaniu ustaw i rozporządzeń ministrów.

W sytuacjach kryzysowych jesteśmy w ciągłym kontakcie z Wydziałami Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego wszystkich urzędów wojewódzkich. Najlepszym przykładem była sytuacja na Odrze, gdzie pięć wojewodów pozostało w codziennym kontakcie, co przynosiło dobre rozwiązania - mówił.

Podczas spotkania skupiono się na działalności dyspozytorni medycznych, zwanych sercem i mózgiem systemu ratownictwa medycznego. Jak dodał, połączeń do dyspozytorni jest bardzo dużo. - Przekazujemy w ciągu ostatnich lat naprawdę bardzo wielkie pieniądze, jeśli chodzi o polskie ratownictwo medyczne.

Wiceminister zauważył, że gdy obejmował stanowisko trzy lata temu, budżet na ratownictwo medyczne wynosił niecałe dwa miliardy złotych, z kolei przyszłoroczny ma sięgać prawie czterech miliardów.

Jak dodał wojewoda, dyspozytornia w województwie lubuskim jest w krajowej czołówce . - To naprawdę duży plus, że mieszkańcy mają szybki dostęp do uzyskania pomocy. Jak sprawnie działa dyspozytornia, tak sprawnie działa pozostały system ratownictwa medycznego.