Wichura w Lubuskiem. Gorzów zamknął cmentarze

W Gorzowie od piątkowego przedpołudnia 22 grudnia wieje porywisty wiatr. Najbardziej daje się on we znaki w rejonach położonych na wzniesieniach (w centrum miasta nie jest on tak bardzo odczuwalny). Jak poinformował nas dyżurny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, jednymi z bardzie poważnych zgłoszeń dotyczących szkód wyrządzonych przez wiatr jest m.in. w północnej części Gorzowa. Przy ul. Bora-Komorowskiego powalone drzewo opadło na samochód. Z kolei przy ul. Piłsudskiego uszkodzeniu uległ maszt anteny zamontowanej na budynku Gorzowskiej Lecznicy Specjalistycznej, który groziła runięciem na ziemię w okolicach przystanku autobusowego.

Gorzów zamyka cmentarze

Silny wiatr ma się utrzymywać nawet do wigilijnej niedzieli. W piątkowe popołudnie może wiać z prędkością ok. 9 m/sek. (czyli ok. 40 km/h), w nocy z piątku na sobotę jego prędkość ma spaść do 7 m/sek., by nad ranem i w dzień znowu się zwiększyć do 8-9 m/sek.

Czytaj również:

Synoptycy ostrzegają przed wichurami. Mocno powieje też w Lubuskiem. Może być groźnie!