Wielkanoc smakuje nie tylko żurem. Czym zajadali się na ryneczku w Gorzowie?

Gorzowski Rynek Hurtowy od kilku lat współpracuje z Zespołem Szkół Gastronomicznych. I właśnie jego uczniowie wraz ze swoimi nauczycielami przygotowali potrawy dla mieszkańców. Był nie tylko tradycyjny wielkanocny żur.

- Przede wszystkim promujemy zdrowy tryb życia przez jedzenie – mówił mistrz kuchni Paweł Salamon. - Odkrywamy nowe smaki i produkty. Przykładowo: fasola biała Jaś, która zazwyczaj jest w zupie fasolowej, dzisiaj posłużyła nam do pasztetu. Podajemy go z sosem tatarskim, który serwowany jest do jajek – dodawał P. Salamon.