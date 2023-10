Co za smak! W Gorzowie przygotowali dla mieszkańców… bigos z dyni

- Chcieliśmy zaskoczyć mieszkańców i gości, którzy nas odwiedzą. Bigos to klasyka kuchni staropolskiej, ale my go zrobiliśmy w odsłonie nowoczesnej. Zamiast „napchać” do niego kiełbasy i wędlin, my dodaliśmy kminku i dyni – mówił Kamil Tuźnik, jeden gorzowskich z mistrzów kuchni i nauczyciel. Sam bigos nie zawierał więc mięsa, ale ekipa Gastronomika dla chętnych dorzucała do niego …. czips z boczku.