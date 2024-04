Wielkanoc z ogniem na stadionie żużlowym Stali Gorzów. Pamiętacie? Cezary Konarski

Wielkanoc 2014 była udana dla żużlowców Stali Gorzów, którzy rozgromili na własnym torze Unię Leszno 57:33. Nie obyło się jednak bez chuligańskich wybryków... Mariusz Kapała

Wielkanoc to od wielu lat dobra pora dla żużla. Coraz częściej kibice wypełniają stadiony w świąteczne niedziele. Zapraszamy was w podróż do sezonu 2014, kiedy wielkanocna niedziela była szczęśliwa dla gorzowskich żużlowców. Stal rozgromiła wtedy na własnym torze Unię Leszno 57:33. Rywalizacji towarzyszyły jednak również inne wydarzenia. Nie obyło się bez chuligańskich wybryków.