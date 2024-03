Wilki na polowaniu w Lubuskiem. Niesamowite fotografie drapieżników | ZDJĘCIA

Wilk to drapieżnik, o którym wszyscy słyszeli, lecz niewielu miało okazję zobaczyć go na wolności. Choć rzeczywiście, jeśli chodzi o województwo lubuskie, to z raptem kilkunastu ich populacja rozrosła się do kilkuset osobników. W Polsce jest zwierzęciem tak rzadkim, że objęto go ochroną gatunkową. Wilk uwielbia przestrzeń, zamieszkując głównie gęste lasy, tereny podmokłe, rozległe równiny oraz obszary wysoko w górach. Jest również przodkiem psa domowego, jednakże wykazuje się większą siłą, wytrzymałością, a także posiada bardziej wyostrzone i czułe zmysły.