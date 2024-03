Willa w Żarach wygląda jak z horrorów. Kiedyś mieszkał tutaj bogaty fabrykant, potem była szkoła. Co się dzieje z tym zabytkiem dziś?

Willa przy Placu Inwalidów w Żarach to jeden z piękniejszych zabytków w mieście. Z zewnątrz wygląda trochę, jak z horrorów, spokojnie można by tutaj kręcić filmy grozy. Wybudowana w 1883 roku dla Teodora Frenzla, była dawniej prawdziwą architektoniczną perełką. Po wojnie willa była siedzibą Instytutu Zjednoczenia Przemysłu Węgla Brunatnego, następnie urzędowała tu dyrekcja kopalni węgla brunatnego. Jeszcze w latach 80 - tych ubiegłego wieku mieściła się tutaj szkoła.

Obecnie jest w prywatnych rękach. Właściciel mieszka w okolicy Poznania, ale jak zapewnia, chce, żeby willa odzyskała dawny blask. Do tej pory udało się odbudować schody, wymieniono okna, rozpoczęto prace porządkowe w środku, w planach jest remont elewacji. - To wszystko kosztuje niemałe pieniądze - przyznaje właściciel. - Bardzo chciałbym odnowić ten zabytek, nie wiem jeszcze, co dokładnie miałoby w nim się znajdować. Na razie najważniejsze jest przywrócenie go do normalnego stanu. To się wiąże z ogromnymi kosztami. Od początku wywieźliśmy stąd dwanaście ciężarówek, w każdej po szesnaście ton śmieci - podkreśla, zaznaczając, że robi wszystko z dbałością i szacunkiem dla historii.

