Winobranie 2020. Zielona Góra tętni życiem od samego rana. Mieszkańcy nie mogli się doczekać Winobrania

Seria nocnych pożarów samochodów w Zielonej Górze. Czy coś łączy te przypadki?

Do redakcji „GL” zgłaszają się zaniepokojeni mieszkańcy, którzy zwracają nam uwagę, że w Zielonej Górze regularnie dochodzi do nocnych pożarów samochodów. Nasi Czytelnicy martwią się, czy te przypadki nie są ze sobą połączone. Jak do sprawy odnosi się zielonogórska policja?