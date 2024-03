Wiosna na zdjęciach naszych Czytelników. Jest koniec lutego, ale kwiaty już kwitną i pogoda pięknie dopisuje

Wiosna oficjalnie jeszcze się nie rozpoczęła, ale mamy już pierwsze znaki, że zbliża się wielkimi krokami. Spod ziemi wychodzą pierwsze kolorowe kwiatki, na niebie coraz częściej widać ptaki powracające do nas z ciepłych krajów. Chociaż mamy końcówkę lutego, zrobiło się naprawdę ciepło, miło i przyjemnie.

Ludowe porzekadło na luty

Gdy ciepło w lutym, zimno w marcu bywa, długo trwa zima, to jest niewątpliwa

Co robić w ogrodzie

Jesteśmy dobrej myśli. Astronomiczną wiosnę powitamy w tym roku 20 marca. To czas równonocy, gdy dzień i noc trwają po dwanaście godzin. Kalendarzowa wiosna przychodzi tradycyjnie 21 marca. Na zdjęciach naszych Czytelników w galerii zobaczycie już pierwsze dowody na to, że wiosna jest naprawdę blisko. Kwitną już pierwsze krokusy, przebiśniegi, wawrzynek wilczełyko, pojawiły się także żonkile. Końcówka lutego to w ogrodzie czas na zimowe cięcia krzewów i drzew. Można też wysiewać nasiona cebuli, selera czy sałaty, a nawet pomidorów. Warto pamiętać o kupowaniu dobrej jakości nasion i prawidłowej pielęgnacji.

Czytaj też: